/679767/محلية-النواب--تطالب-محافظة-الأسكندرية-والمرور-بتقديم-دراسة-لرصف-شارعي-أحمد-أبو-سليمان-والترعة-المردومة

بناء على مقترح النائب محمد إسماعيل..

استعرض النائب محمد إسماعيل، عو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

دوت الخليج

رصف شارعي أحمد أبو سليمان والترعة المردومة بالأسكندرية

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم، لمناقشة عدد 16 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة الإسكندرية.

وطالب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالاستفادة القصوي من محورالمحمودية، مؤكدا أنه شريات رئيسي لمحافظة الأسكندرية، مطالبا بفتح المحاور العرضية، مشيدا بمتابعة اللجنة للموضوعات التي تطرح داخلها على أرض الواقع.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن محمور المحمودية اعد له وثيقة تأسيس فى المنطقة الشرقيةالعسكرية، مضيفا “أنه كان حلما” إذا كنا انفقنا 7 مليار جنيه على انشائة يستدعي أن تكون كل الروافد متاحة لتغذيته، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزرات والمؤسسات المعنية لحل هذه المشكلة.

وأوصت محلية النواب، الأدارة العامة للمرور بالأسكندرية والمحافظة، بدراسة المقترح وعرض مذكرة بالنقاط المحددة بالشوراع القطعية، لافتا إلى اعتماد شارع ابو سليمان والترعة المردومة، واضافة شارع سيدي أبراهيم .

حيث تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل، وهدي عبد الستار،أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، هالة أبو السعد، ومني عمر، ومحمود قاسم، واحمد الشريف، ومحمد جبريل، وأبو العباس فرحات، بشأن الطرق والكباري، والصف الصحي، وتوفير سكن لـ 17 أسرة”.