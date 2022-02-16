عاجل - هانى ضاحى يوجه رسالة لشباب المهندسين قبل انتخابات النقابة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين، والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء.

وأكد ضاحى ضرورة أن يكون المهندس مشارك وبقوة فى العمل المجتمعى، وقال: "نقابتنا تستحق أن تشاركوا فى الفعاليات المختلفة، خصوصًا أن الشباب يمتاز بأنه يملك الفكر وسرعة الأداء، وأرجو ألّا تحرموا نقابة المهندسين من تواجدكم، بصرف النظر عن الأشخاص المتواجدة فى المجلس المقبل".

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.