عاجل- شديد البرودة ليلا.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس نهارًا معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلاً طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 19 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 17 08

نويبع 22 16

طابا 21 14

كاترين 16 04

الطور 20 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12