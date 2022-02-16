الرئيس السيسي يتابع مع الشركات البلجيكية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل، وبحضور السيد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسيد السفير المصري في بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً سيادته في هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في ضوء الانتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

من جانبه؛ أعرب السيد "مورانج" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص شركة "جون كوكريل" على التعاون مع مصر، خاصةً في ظل أهمية دورها في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الدور المصري البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.