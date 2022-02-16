المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ينعي المستشار سعيد مرعي

نعي المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض والقائم باعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، معالي المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان.

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