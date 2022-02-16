نقيب المهندسين خلال مؤتمر بنادى المقاولون: استلمنا النقابة بها عجز والآن بها فائض 2.2 مليار جنيه

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أنه عندما استلم النقابة كان هناك عجز فى صندوق المعاشات بلغ 222 مليون جنيه، فى 2018 وكان هذا تحديًا كبيرًا أمامنا، واتخذنا بعض الإجراءات لتنمية موارد الصندوق وتحقيق توازن كبير بين المصروفات والإيرادات، مؤكدا على أنه وصلنا لفائض فى العام الأول 178 مليون جنيه، وفى السنة الثالثة بلغ الفائض 620 مليون جنيه، وان شاء الله هذا العام يتخطى الفائض مليار جنيه.

وأعلن ضاحى، خلال مؤتمره الانتخابى المنعقد بنادى المقاولون العرب بمدينة نصر، انه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% ل 22 % ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.

وأشار هانى ضاحى إلى أننا نعمل على 3 محاور مثل حديثى التخرج وزيادة قدرتهم الفنية لتجهيزهم لسوق العمل، ومحاولة إيجاد فرص عمل من خلال الشركات العاملة فى المجال الهندسى، بالإضافة إلى توفير الخدمات النقابية مثل الرعاية الصحية والدورات التدريبية، وعقدنا بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة، ومنحنا 1000 منحة تدريب لمهندسين متخصصين التى فى نهاية الدورة يحصل المهندس من خلالها على شهادة بمزاولة مهنة فى هذا التخصص، كما تم انشاء كونتر لتوظيف المهندسين حديثى التخرج، بالنقابة.

واوضح "ضاحى"، ان المجلس السابق جمع تبرعات لبناء مستشفى المهندسين فى مدينة بدر، بتكلفة مليار و200 الف ، وتم جمع تبرعات 200 مليون والفعلى منهم 600 الف جنيه، وعندما توليت بدأنا بعمل دراسة جدوى، لانشاء المستشفى بعائد استثمارى ب20% على الاقل، وتوصلنا الى بناء المستشفى ب 290 مليون جنيه .

وقال: أول تجربة له لقيادة النقابة كانت صعبة، مشيرا الى النقابة بها زيادة يمكن الصرف بها على الأنشطة الخاصة بالمهندسين، والاستثمار بها، مشيرا الى ان النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة وكان هناك تحديات كبيرة امامنا.

وتابع نقيب المهندسين خلال المؤتمر الانتخابى بنادى المقاولون العرب: النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة ايرادات مع زيادة الانفاق على المشروعات، مشيرا الى مهندسين مصر مشاركين اساسيين فى المشروعات القومية بدعم القيادة السياسية.

واوضح ضاحى ان النقابة مشاركة فى عدد من الشركات الكبيرة وتم زيادة الاستثمارات فى هذه الشركات، كما تم الدخول فى مشاريع الاسكان الجديدة وسيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة القادمة.

وتابع: نحصل على اعلى عائد من شهادات الادخار، وحققنا فائض بالنقابة، كشيرا الى النقابة كل عام تحقق فائض كبير وهذا العام الفائض سيتخطى مليار جنيه، ،مشيرا الى ان كل المحافظات شهدت مشاريع للنقابة وتلقت دعم من النقابة العامة.

من جانبه قال المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، ان نقابة المهندسين هدفها خدمة المهندس، معلنا دعمه للمهندس هانى ضاحى، معبرا عن شكره لتحمله المسئولة، مشيرا إلى أن دعم المهندس هانى ضاحى جاءات من تاريخه المشرف.

وبدوره أكد المهندس هشام ابو سنة، رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، انه يكن كل الاحترام والتقدير للمهندسين، وان النقابة شهدت اعمال كبيرة الفترة الماضية انعكست على عودة قوة النقابة مرة اخرى ، مشيرا إلى ان النقابة العامة قدمت الكثير للمهندس، بقيادة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين.

وأضاف ابو سنة، انه تم استعادة الاراضى التى تم سحبها بمناطق القاهرة الجديدة وغيرها وتم توفيق الاوضاع مع وزارة الاسكان، ويوم الجمعة سيتم افتتاح الملاعب وعدة منشآت بتكلفة 200 مليون جنيه.

واشار إلى أن نادى ابو الفدا لم يتم ترخيصه منذ فتره وكان سيتم سحبه، ولكن نجحنا فى ترخيصه وتوفيق اوضاعه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم التعاقد لتنفيذ النادى ليكون مكان مميز للمهندسين على النيل، ليتم افتتاحه فى شهر 6 القادم.

ولفت الى انه تم التعاقد مع القوات المسلحة لتطوير نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه، أما نادى حلوان كان سيباع ولكن فى الجمعية العمومية قررنا اعادة تطويره، وخلال ايام سيتم افتتاحه، وسيفتخر المهندس بدخوله.

من جانبه أكد المهندس حسن عبد العليم امين عام نقابة المهندسين، انه تم تطوير معظم النقابات بالمحافظات، والنوادى باغلب المناطق، مشيرا الى أن النقابة منذ قليل بلغت الزملاء بادفو بتخصيص ارض لإنشاء نادى، مشيرا إلى أن المهندس هانى ضاحى أفضل شخص يصلح نقيبا للمهندسين.

وبدوره أكد المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، انهم استلموا النقابة بها عجز، واستطعنا ان ننهض بها ونحول العجز لزيادة، مشيرا الى نقيب المهندسين كان داعما اساسى فى ذلك، مشيرا الى انه تم تطوير المنظومة الصحية والتعاقد مع أكبر المستشفيات، وتقديم خدمة متكاملة الكترونية للتسهيل على المهندس.

وقال المهندس محمد ناصر امين صندوق نقابة المهندسين، ان النقابة اعادت الاستثمار فى المشاريع المتوقفة، واستلمنا النقابة بحجز 500 مليون جنيه، والان النقابة بها زيادة 2 وربع مليار جنيه.