نقيب المهندسين: شغلنا مشاريعا متوقفة وحققنا فائضا كبيرا

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، ان اول تجربة له لقيادة النقابة كانت صعبة، مشيرا الى النقابة بها زيادة يمكن الصرف بها على الانشطة الخاصة بالمهندسين، والاستثمار بها، لافتا الى ان النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة وكان هناك تحديات كبيرة امامنا.

وأضاف نقيب المهندسين خلال المؤتمر الانتخابى بنادى المقاولون العرب، المنعقد الان، ان النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة ايرادات مع زيادة الانفاق على المشروعات، مشيرا الى مهندسين مصر مشاركين اساسيين فى المشروعات القومية بدعم القيادة السياسية.

واوضح ضاحى ان النقابة مشاركة فى عدد من الشركات الكبيرة وتم زيادة الاستثمارات فى هذه الشركات، كما تم الدخول فى مشاريع الاسكان الجديدة وسيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة القادمة.

وتابع: نحصل على اعلى عائد من شهادات الادخار، وحققنا فائض بالنقابة، لافتا الى النقابة كل عام تحقق فائض كبير وهذا العام الفائض سيتخطى مليار جنيه، مشيرا الى ان كل المحافظات شهدت مشاريع للنقابة وتلقت دعم من النقابة العامة.