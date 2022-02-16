/679771/هكذا-كان-مسلسل-Culprits-نافذة-تارا-عبود-للعمل-مع-شركة-Disney

تم اختيار الفنانة الفلسطينية تارا عبود للعمل في مسلسل Culprits، وهو من الإعمال الأصلية لشركة Disney+ العالمية، وذلك بعد فوز تارا بلقب "نجمة الشاشة الصاعدة"، من قبل النقاد في الصحف العالمية.

دوت الخليج ترصد انضمام تارا عبود لأحد أعمال شركة Disney+ العالمية

تارا عبود في مسلسل Culprits

بعد أن تصدرت تارا عبود،الممثلة الفلسطينية الأردنية عناوين الصحف حول العالم، بعد تقديم دورها في فيلم «أميرة»، بشكل متميز ولافت للأنظار، والفيلم من إخراج محمد دياب، فازت بلقب"نجمة الشاشة الصاعدة"، وبعدها تم ترشيحها للعمل إلى جانب نيامه ألجار وجيما أرتيرتون، في مسلسل Culprits، من أعمال +Disney الأصلية.

قصة مسلسل Culprits

تحكي أجزاء مسلسل Culprits الـ8، عن أستهداف أحد القتلة المحترفين، لمجموعة من الناس قاموا بعملية سرقة، وذلك في إطار الكوميديا السوداء، وتم اختيار كندا لتكون البلد التي سيتم فيها تصوير المسلسل.

أبطال مسلسل Culprits

يشارك في بطولة مسلسل Culprits، تارا عبود، نيامه ألجار، جيما أرتيرتون، كيربي هويل بابتيست، إيدي إيزارد، كيفين فيدال، كامل الباشا ونيد دينيهي.

تارا عبود “زندايا الشرق الأوسط”

تحدثت الصحف الإطالية عن موهبة تارا عبود، بعد مشاركتها في فيلم «أميرة»، تم عرضه في فينيسيا السينمائي، حيث وصفتها مجلة Italy 24 News بـ"زندايا الشرق الأوسط"، تشبيهًا بالممثلة الأمريكية زندايا ماري كولمان، وحصد أيضًا الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان.

كما وقع الاختيار عليها من قِبل مجلة سكرين إنترناشونال، في النسخة 4 من برنامج «نجوم الغد العرب»، الذي قدمته المجلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته لعام 2020.

من هي تارا عبود؟

تحمل تارا عبود الجنسيتين العربيتين الفلسطينية والأردنية، وخطت أول خطاها في مجال التمثير وهي ففي عمر العاشرة من عمرها، عبر مجموعة من الأفلام القصيرة، كان من ضمنها: Log inمن إخراج تيما الشوملي، من وراء الباب إخراج معتز مطر، وكانت أنطلاقتها القوية من خلال فيلم «أميرة الجبال»، والذي قام أمجد الرشيد بإخراجه عام 2009، كمشروع تخرج له من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

وأنضمتتارا فيما بعد، إلى أسرة أفلام لمشاريع تخرج مخرجين آخرين في نفس المعهد، من بينهم: فيلم «حياة» إخراج لين عوض وفيلم «12 سم» للمخرج زيد خالد، حتى كان تعارفها بالفنانة صبامبارك من خلال المسلسل الأردني « عبور أمام»، وتروي أحداثه قصص اللاجيين في المخيمات ومعاناتهم اليومية.