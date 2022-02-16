/679773/ساديو-مانى-لن-نترك-بطاقة-التأهل-لكأس-العالم-أمام-مصر-وطموحاتنا-أعلى

أكد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب بلاده الأول، عن مواجهتي تصفيات الدور الأخير المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ماني في تصريحات مصورة: "مبارتي تصفيات كأس العالم النهائية، لن تكون سهله على المنتخبين، ومنتخب بلادي يمتلك طموح علية في التأهل، بجانب شعب بلادي".

مانى يستمر بالإحتفال بالبطولة الأولى

وأضاف "أعتقد أنني ما زلت استمتع بالتتويج بكأس أمم إفريقيا، لكن مواجهة تصفيات المونديال مهمة للغاية وتعني الكثير بالنسبة لي ولشعب السنغال".

وتابع "إذا تمكنا من التأهل فهذا مهم جدًا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق ولبلادي لأنها منافسة ضخمة حقا، وهو حلم لأي لاعب كرة قدم".

وشدد ماني "سنفعل كل شيء من أجل التأهل للمونديال، سنكون مستعدين جيدا لذلك ونفعل كل ما في وسعنا للفوز بتذكرة التأهل لأنه أمر مهم للغاية".

موعد مبارتي السنغال ومصر

يلتقي منتخب السنغال مع نظيرة منتخب مصر في نهائيات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، في مارس القدم، في لقائي ذهاب وإياب.

يستضف ستاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في تصفيات الدور الأخير المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في الخامس والعشرين من مارس القادم.

يطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى السنغال للقاء الإياب بين الطرفين، في الثامن والعشرين من مارس القادم، على ملعب ليوبولد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.