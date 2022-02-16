/679777/٢٧-سفينة-إجمالي-حركة-تداول-السفن-بميناء-دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط، تداول 27 سفينة، اليوم الأربعاء، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53020 طنا شملت 7199 طن فوسفات و23400 طن ملح و5850 طن مولاس و498 طن أسمنت و15053 طن يوريا.

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وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن حركة الوارد من البضائع العامة 50034 طنا شملت 12851 طن قمح، و2672 طن مواسير و8083 طن حديد و1700 طن خردة و700 طن خشب زان، و500 طن زيت طعام و2271 طن فول و800 طن أبلاكاش و19950 طن ذرة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 144999 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119696 طنا. كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3441 طن قمح إلى صوامع شبرا و طنطا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 6453 شاحنة.