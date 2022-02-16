/679779/النائب-القدوة-محمود-القط-نموذج-متكامل-للبرلماني-النشيط-صاحب-البوصلة-الوطنية

يشكل النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود القط عضو مجلس الشيوخ، "نموذج متكامل" عن البرلماني الشاب النشط صاحب البوصلة الوطنية التي يوجهها بكفاءة واقتدار عن طريق مجهود فائق وتوجه وطني خالص، حيث تمكن القط على مدار الفترة الماضية من إحداث حراك حزبي ونيابي وخدمي لصالح الوطن والمواطن.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي، حالة النشاط والدأب التي يتسلح بها النائب محمود القط، ليصبح بذلك "قدوة" في العمل السياسي والحزبي والنيابي، حيث يشكل بمفرده "منظومة متكاملة" تتقاطع بداخلها تقديم الأدوات البرلمانية داخل أروقة مجلس الشيوخ، والرؤى والأطروحات خارجه.

مجلس الشيوخ

عكس النائب محمود القط الأهمية البالغة لعضو مجلس الشيوخ، الذي بإمكانه أن يكون "شعلة نشاط"، تلفت النظر إلى مواضع القوة لتعزيزها ولنقاط الضعف لتصويبها، مع أكبر قدر من الاقتراحات بالرغبة، والتي جاء منها مؤخرا عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

وأظهر حينها عضو الشيوخ الذي يعد كادر شبابي لاتعوزه الخبره ولاينقصه التخصص والتعمق في الثقافة والاقتصاد والسياسة، حيث صرح حينها بأن الصوت والضوء علامة مميزة للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الحكومة أفادت خلال المناقشات بإنه سيتم تطوير الصوت والضوء ليواكب التكنولوجية الجديدة، حيث ستنقل للعاصمة الادارية والمحافظات السياحية، فضلا عن عمل صوتت وضوء فى الموسم الشتوي.

جهد وطني

يبذل النائب محمود القط جهودا فائقة، حيث يعد أحد أبرز الوجوه المعروف عنها الالتزام الفائق بالحضور داخل جلسات الشيوخ، مع التزام حقيقي، وترجمة فعلية لجهوده، واستجابة لاتتأخر من جانب الجهات المختلفة لطلباته، ولا يمكن تناسي أنه في استجابة جرت مؤخرا لمقترح النائب محمود القط، فقد التقى وفد أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بهدف الوقوف على المستجدات الخاصة بالمشروعات التنموية لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

كما سبق وأفاض باهتماماته الوطنية ليتطرق إلى ملف "قانون الهجرة" ورعاية المصريين في الخارج، حيث ناقشت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب محمود القط بشأن الأثر التشريعي الحالي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، حيث يتم العمل بموجب قانون(111) لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

رصانة وهدوء

يملك النائب محمود القط مجموعة من السمات الشخصية المتفردة، التي تجعل منها شخصية قادرة على التصدي لأي من الأطروحات الطارئة والملفات الهامة بمنتهى الرصانة والهدوء، فلا انفعال ولا تصريحات غير محسوبة أو عشوائية، وهو ماظهر في العديد من المناسبات الصحفية والإعلامية.

كما بدا امتلاكه لمهارة التحاور والحديث بلباقة، مستعينا بأفكار مرتبة بعناية ومحاور مقنعة وقناعات وطنية، وهو ماظهر مؤخرا في اللقاء الذي عقده في دوت الخليج، والذي استعرض خلاله مهام مجلس الشيوخ وفق الدستور وربطها بما تم من جهود على مدار الفترة الماضية، بتأكيده على أن الجهود كبيرة ولكن الطموح لايزال أكبر، مشيرا أن مجلس الشيوخ فى الأساس يعد بيت للخبرة ومصدر للأفكار حيث يقدم الاقترحات التي تكون خارج الصندوق المبتكرة التي يتم دراستها من قبل متخصصين، من أجل إثراء الحياة السياسية والنيابية للدولة المصرية، ليكون النائب محمود القط هو خير مثال على القيادات الوطنية الشابة التي تحتاجها الجمهورية الجديدة، من أجل ضمان مستقبل مشرق للبلاد.