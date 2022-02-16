/679780/نائب-الشيوخ-الاهتمام-بالصناعة-تحول-إلى-أولوية-حقيقية-على-أجندة-الدولة-بإجراءات-فعالة

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخطوات الوطنية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بالصناعة المصرية وشعار صنع في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال عدة خطوات واجراءات فعالة تتخذها، ولا تزال للنهوض بالقطاع الصناعي.

دوت الخليج

الارتقاء بالصناعة المصرية وشعار صنع في مصر

ولفت محسن في تصريحات له اليوم، إلى أن توافر البنية التحتية من طرق وخطوط ووسائل نقل، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلاد، علاوة على قيام الحكومة وبتوجيهات السيسي، بمواصلة العمل لخلق المناخ الجاذب للاستثمار ومواجهة كافة التحديات أمام مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، سواء ما يتعلق بالاستثمار أو الانتاج أو التشغيل.

وأشار عضو الشيوخ، إلى تحرك الدولة في مجالات عدة، لإتاحة التمويل اللازم للأنشطة الصناعية والتنسيق الكامل مع البنك المركزى لإتاحة برامج وآليات تمويلية بسعر عائد مناسب وشروط ميسرة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز بناء ونشر المجمعات الصناعية.

واختتم النائب احمد محسن، بأن الاهتمام بقطاع الصناعة المصرية تحول إلى أولوية حقيقية على أجندة الدولة المصرية، وبخطوات متوالية واجراءات فعالة للارتقاء بها، منوها بتجاوز الصادرات المصرية للخارج نحو 45 مليار دولار، خلال العام الأخير وزيادة حجم الناتج الصناعي داخلها.

وكانت قد أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها بمجلس الشيوخ، أن توافر البنية التحتية من طرق وخطوط ووسائل نقل تمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار ومواجهة كافة التحديات أمام مجتمع الأعمال بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.