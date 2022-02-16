/679781/كواليس-حلقة-هشام-ماجد-وأحمد-فتحي-في-معكم-منى-الشاذلي

سيحل كل من هشام ماجد وأحمد فتحي في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC، ليتحدثا عن فيلم حامل اللقب الذي تم طرحه قريبًا في دور العرض حول العالم.

دوت الخليج ترصد موعد ظهور أبطال فيلم حامل اللقب في برنامج معكم منى الشاذلي

هشام ماجد بطل فيلم حامل اللقب في برنامج معكم منى الشاذلي

أعلنت قناة CBC، عن ظهورهشام ماجد في برنامج معكم منى الشاذلي، في حلقة الخميس القادم مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث أوضح الإعلان تصريح هشام ماجد عن إكتمال فكرة الفيلم من 3 أعوام، وتم تأجيل الفيلم حتى الآن بسبب جائحة كورونا، والإجرائات الإحترازية المصاحبة لها.

كما أوضح أن الفنان هشام ماجد خضع لنظام غذائي ليفقدمن وزنه بسبب فيلم حامل اللقب، والذي ساعده على ذلك حبه لكرة القدم، حيث أنه يلعب دور لاعب كرة قدم مشهور في الفيلم أيضًا.

أحمد فتحي من أبطال فيلم حامل اللقب

يشارك الفنان أحمد فتحي في بطولة فيلم «حامل اللقب»، مما وطد علاقته بالفنان هشام ماجد، وزاد من صداقتهما، وذلك سوف يظهر خلال الحلقة، والطرائف التي قاموا بذكرها بينهم أثناء تصوير الفيلم وخارجه.

وستضدم الحلقة عدد من التحديات بين أحمد فتحي وهشام ماجد، مما خلق العديد من المواقف الطريفة بينهم، كما تحدث أيضًا أحمد فتحي عن ردود الأفعال الإجابية التي أتت على الفيلم في أولى أيامك عرضه، وهو سعيد بذلك جدًا.

العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

حصل الفيديو الدعائي لفيلم «حامل اللقب»، على أكثر من 4 مليون مشاهدة قبل عرضه الأول، وهو من بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام وأحمد فتحي، وحضر العرض الأول أبطال العمل الذي كان أولهم هشام ماجد، الذي استقبل عددًا من الضيف الذين حضروا لتهنئته بالفيلم، تصدرهم شيكو وأحمد فهمي وأخو كريم فهمي، ولكن دينا الشربين غابت تمامًا عن المشهد، حيث أنها لم تحضر العرض الأول، ولا شاركت أي صور لزملائها منه، وأكتفت بنشر البوستر الخاص بالفيلم الليلة السابقة لعرضه من خلال الـstories الخاصة بحسابها الرسمي على إنستجرام.