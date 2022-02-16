/679782/محافظ-أسوان-يستقبل-وفد-لجنة-الزراعة-بالبرلمان-الحصرى-المحافظة-تحظى-باهتمام-القيادة-السياسية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الذى بدأ زيارته لمحافظة أسوان اليوم، للوقوف على عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والرى ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.

دوت الخليج

محافظ اسوان يستقبل وفد زراعة البرلمان

وحرص المحافظ على استقبال أعضاء الوفد البرلماني والترحيب بهم فور وصولهم مطار أسوان الدولى، على أن يتم تنظيم لقاءا مع أعضاء الوفد المشاركين في الزيارة، في وقت لاحق لاستعراض كافة المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والرى بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التي تواجه خطة التنمية بها.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان لجنة الزراعة تحرص دائما على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والرى والعمل على تذليل أي عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى جاهدا للقضاء على كافة المشكلات بمختلف القطاعات وذلك بحلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي يحظى قطاع الزراعة والرى بجزء كبير منها مثل مشروعات استصلاح الأراضى وتبطين الترع بالإضافة الى مشروع حياه كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تصل الى ٨٠٠ مليار جنيه.

وأضاف الحصرى، كما تحظى محافظة أسوان بإهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات، وهو الأمر الذى كان واضحا خلال زيارة الرئيس السيسى لأسوان٧ مؤخرا وافتتاحه عدد من المشروعات القومية بالصعيد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، دورنا هو بحث أي مشكلات تتعلق بالزراعة والرى يمكن أن تعرقل مخططات التنمية، والتوصل إلى حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني خلال زيارته لأسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم امبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعى بكوم امبو، بالإضافة الى عقد لقاء جماهيرى بالمزارعين والتنفذيين بالمحافظة للاستماع الى كافة المشكلات، وكذلك من المقرر ان يزور الوفد، شركة كيما للأسمدة للوقوف على أوضاعه.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.