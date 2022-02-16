استعداداً لمواجهة مصر: منتخب السنغال يخوض معسكر بباريس

/679784/استعدادا-لمواجهة-مصر-منتخب-السنغال-يخوض-معسكر-بباريس

قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم على خوض المنتخب لمعسكر في باريس، قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض منتخب السنغال المعسكر في العشرين والحادي والعشرين من مارس القدم، في باريس بفرنسا، قبل مواجهتي مصر في التصفيات.

يلتقي منتخب السنغال مع نظيرة منتخب مصر في نهائيات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، في مارس القدم، في لقائي ذهاب وإياب.

يستضف ستاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، في تصفيات الدور الأخير المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في الخامس والعشرين من مارس القادم.

يطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى السنغال للقاء الإياب بين الطرفين، في الثامن والعشرين من مارس القادم، على ملعب ليوبولد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

كارلوس كيروش مع منتخب مصر

جدير بالذكر خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.