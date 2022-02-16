/679785/مصرع-طفل--دهسه-جرار-قصب-في-قرية-أبوشوشة-بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه جرار قصب بقرية أبو شوشة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع طفل مجهول الهوية، يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات، بعد أن دهسه جرار قصب، بقرية أبو شوشة

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات

السجن المشدد 5 أعوام بتهمة قتل عامل بالحجارة أثناء مشاجرة بين عائلتين

كما قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيس، وعضوية المستشارين رئيس سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 أعوام بتهمة قتل عامل بالحجارة أثناء مشاجرة بين عائلتين بنجع جريو بمنطقة الحميدات ببندر قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 22 يوليو 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بنشوب مشاجرة بالحجارة والأسلحة البيضاء بين عائلتين بنجع جريو بمنطقة الحميدات ببندر قنا، ما أسفر عن إصابة عبدالغفار عبد الراضي سيد إسماعيل، بجروح بالرأس وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته داخل المستشفى.

وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة سعيد. ن. س، يبلغ من العمر 33 عاما، نجار مسلح، وشقيقه مسعود، تعديا على المجني عليه بالطوب والحجارة إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين أبناء عمومة واحدة بنجع جريو بمنطقة الحميدات ببندر قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أحيلت القضية برقم 9598 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 2958 لسنة 2021 كلي إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.