ما هو حق الكد والسعاية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وطالب الطيب بضرورة إحياء تلك الفتوى، خصوصًا فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
واستقبل شيخ الأزهر بمقر المشيخة، أمس، الشيخ عبداللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين، وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة فى الإسلام.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامى؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها، خصوصًا فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، مؤكدا أن التراث الإسلامى غنى بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
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