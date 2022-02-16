عاجل.. السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبيل مشاركته فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى. القمة الإفريقية الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها فى القاهرة عام 2000، والتى شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذا فى الاعتبار أن الجانب الأوروبى يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقى على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدى للتحديات المشتركة.

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