انتخابات المهندسين.. ضاحى: وقعنا اتفاقيات مع شركات كبرى لخدمة حديثى التخرج

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن النقابة عقدت عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الكبرى لخدمة حديثى التخرج، من حيث تدريبهم على المهن المختلفة، ورفع المستوى المهارى، بالإضافة إلى الحصول على رخصة مزاولة عمل موقعة من 3 شركات كبرى.





جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بنادى المقاولون العرب، اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن النقابة تحاول إثقال مهارات حديثى التخرج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم مع الشركات المختلفة.

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وستجرى الإعادة على منصب النقيب يوم الجمعة 11 مارس، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.