عاجل- رئيس المجلس الأوروبى للسيسى: مصر همزة الوصل بين العرب وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن ميشيل، رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبى، مثمناً العلاقات المتميزة التى تجمع الاتحاد مع مصر، ومؤكداً فى هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبى بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، وبالنظر إلى الثقل السياسى الذى تتمتع به دولياً وإقليمياً.

من جانبه؛ توجه الرئيس بالشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً المكانة المهمة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة فى المحافل الدولية؛ خاصةً تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف الهام، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود فى التعامل مع ذلك الملف، خاصةً مصر تعد نموذجاً ناجحاً فى المنطقة فى هذا الصدد تحت القيادة الحاسمة والحكيمة من الرئيس.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.