انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع اليوم في سعر الدواجن في جمهورية مصر العربية 16 فبراير 2022م والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث عدد كبير من المهتمين بأسعار الدواجن عن السعر اليومي، حيث ارتفع سعر الدواجن اليوم في السوق المحلية والذي يقدر بحوالي 33 جنبه للكيلو بالمزرعة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على ارتفاع اليوم في سعر الدواجن في مصر. سعر الدواجن اليوم في مصر حيث أنه قد ارتفع سعر الدواجن البيضاء إلى 35 و37 جنيهًا للكيلو، ولكن يحدد على أساس المنطقة.

ويقدر عدد المربين العاملين في كل من القطاعات بنحو 60 ألف منشأة منها 20 شركة كبيرة.

كذلك يقدر متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوي من الدواجن بـ 1.4 مليار دجاجة. سعر الفراخ منير السقا ارتفعت أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا إلى 34 جنيهًا، بينما هبطت أسعار الساسو جنيهين والذي تقدر بمبلغ 36 جنيه للكيلو.

بلغ سعر الكتاكيت اليوم بين 11 و13 جنيها، كما أنه قد تم احتساب إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، كما أن أسعار الدواجن الساسو انخفض لمبلغ 40 جنيهًا للكيلو.

قدرت أسعار الرومي اليوم 50 و65 جنيها للكيلو كما أنه قد ارتفع سعر كيلو البانيه إلى 75 و80 جنيهًا ولكنه يختلف أيضًا باختلاف المنطقة كما أن مصر تعتمد على استيراد الديوك الرومي بسبب الإنتاج المحلي المحدود منها وأن وزن الديك الرومي بين 6 و12 كيلو جرامًا.

صرحت وزارة الزراعة أنها تعمل على زيادة معدلات تصدير الدواجن في كل من السعودية والكويت خلال العام الحالي، وذلك بعد أن قامت بالتصدير لكل من الإمارات وعمان خلال الأعوام السابقة.

الإنتاج من الدواجن بمصر 4 مليون، ويبلغ حجم استثمارات بالسوق المصري 90 مليار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع اليوم في سعر الدواجن في جمهورية مصر العربية 16 فبراير 2022م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.