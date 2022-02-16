/679787/تعرف-على-سبب-بلاغ-حلمي-عبد-الباقي-ضد-حمو-بيكا

قدم حلمي عبد الباقي بلاغًا رسمية برقم 7737، من خلال ياسر قنطوش المستشار القانوني للنقابة، إلى النائب العام ضد مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

دوت الخليج يرصد بلاغ حلمي عبد الباقي للنائب العام ضد حمو بيكا

سبب بلاغ حلمي عبد الباقي ضد حمو بيكا

ذكر حلمي عبد الباقي في أنه قام بالإبلاغ عن مغني المهرجانات الشهير بحمو بيكا، لما يفعله الفترة الماضية من إساءات متكرره لنقابة المهن الموسيقية، بما فيها النقيب ومجلس الإدارة وأعضاء النقابة، وأشار عبد الباقي إلى أدعاء حمو بيكا بطلب أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة لرشوة بمقدار 15000 جنيه، ولم يسلمه سوى إصال بمبلغ 2000جنيه، وأنه تلقى أوراقًا مزورة طلبها لأخذ تصاريح لإقامة حفلات في مصر، وقال عن النقابة:"مش ماشية بما يرضي الله".

غضب حلمي عبد الباقي من تصريحات حمو بيكا

غضب الفنان حلمي عبد الباقي من إساءة محمد محمود مصطفى محمد المعروف باسم حمو بيكا، قال أن حمو لم يذكر اسم شخص، وهذا يفتح مجال الشكوك والإتهامات للكل، وهو فنان قدير وشخصية مرموقة ذو منصب قيادي في نقابة المهن الموسيقية، وهذا يُعد تشهيرًا بكل أعضاء النقابة وجلس إدارتها الذي يُبقي على هذه المهازل.

حمو بيكا وعمر كمال في مهرجان صعبة أعلن صباح اليوم مغني المهرجانات حمو بيكا عن مهرجان جديد يجمع بينه وبين عمر كمال بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية بوقف عمر كمال رسميًا عن الغناء، لحين عودته من الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق معه، وقام التجمهور بانتقاده بسبب شعورهم باستغلال حمو بيكا للضجة السائدة هذه الأيام عن عمر، للترويج لمهرجان أشار إلى أنه تم تسجيله مسبقًا، ولم يتم نشره حتى الآن، وذلك رغم الخلافات بينهما، وقول بيكا:"أنا لو شوفته في مكان مش هاسلم عليه".

هجوم الجمهور من حمو بيكا

كما قد نشر عدد من الصور والأخبار عن مرض حمو بيكي خلال اليومين الماضيين، ونُشرت له صورًا من المستشفى، وطلب زملاءه وأعضاء فرقته الدعاء له، ولكنه الآن يعلن عن مهرجان جديد، وخرج في فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعلن عنه وأنه سيتم طرحه على فناة اليوتيوب الخاص به غدًا. فتعجب متابعيه كيف يكون في المستشفى أمس، واليوف في فيدو بصحة جيدة يعلن عن أغنية جديدة، لما جعلهم يستنتجون أنه افتعل قصة المرض لجذب الأنظار إليه فتحصل الأغنية على مشاهدات عالية حين صدورها على الإنترنت.