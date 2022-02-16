/679788/مصرع-عاملين-سقطا-في-بئر-للصرف-الصحي-بقرية-حجازة-بقنا

لقي عاملان مصرعها، اليوم الأربعاء، جراء سقوطهما داخل بئر صرف صحي، برية حجاه قبلي، التابعة لمركز قوص بجنوب قنا.

دوت الخليج

تلقي اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع عاملين بسبب سقوطهما في بئر عميق للصرف يدعى اسلام منصور عبدالحكيم 24 عاما من مركز طهطا محافظة سوهاج ، سعيد عبدالعليم .

الحماية المدنية والإنقاذ

تم الدفع بفريق من الحماية المدنية والإنقاذ، استخرجت جثتي العاملين، وأودعت بمشرحة مستشفى قوص.

حرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولي التحقيقات .

كما لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه جرار قصب بقرية أبو شوشة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع طفل مجهول الهوية، يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات، بعد أن دهسه جرار قصب، بقرية أبو شوشة

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات