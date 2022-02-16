/679792/محافظ-الاسكندرية--انشاء-منطقة-صناعية-و-محلات-ببشاير-الخير-بالتنسيق-مع-المحافظة-و-الهيئة-الهندسية-و-سيتم-تعويض-أصحاب-المحال

دوت الخليج

مشاركة محافظ الاسكندرية فى اجتماع محلية النواب

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي" نجع إسو، ونجع الألومنيوم " بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، و ذكر طلب الاحاطة " تبين من عمليات الإخلاء عدم وجود إستراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات بلغت ۹۰۰ مليون جنيه.

و اضاف السجيني " الامر ليس مجرد فواتير انتخابية و نجاح فكرة بشاير الخير هو نجاح لثقافة مجتمعية هامة و ما يتم دفعه من اموال هي ارقام زهيدة و الاهم هو مواجهة العشوائيات

و رد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف على ما تردد حول عدم تعويض بعض اصحاب المحال قائلا" تم عقد اجتماع مع " رئيس الوزراء و ان بحث الامر و منطقة بشائر الخير ستشهد انشاء منطقة صناعية و محلات بشاير الخير بالتنسيق مع المحافظة و الهيئة الهندسية و سيتم تعويض اصحاب المحال و قال المحافظ " اتابع الامر بشكل كامل و عقب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية " الحصول على التعويضات يقترن بتقديم الاثباتات من اجل الحصول التعويضات " .

و شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النواب أحمد مهني وعلي الدسوقي وعمر الغنيمي، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزة المردومة، خاصة وأنهما يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة، مما يساعد علي تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور بها.

و قال النائب علي الدسوقي، أن حلم محور المحمودية طال انتظارة، لكننا كنا نأمل بحل مشكله المرور في الاسكندرية ولم يؤدي ثمارة بالشكل الكامل، حتي أن المحافظ في نوه الاسكندرية الأولي لم يستطيع التحرك لساعات بسبب الإزدحام، والأهالي في وسط الاسكندرية لم يستطيعوا الذهاب إلي أهمالهم هذا اليوم، الأمر الذي يستوجب سرعه الانتهاء مت الشوارع العريضة ومنها أبو سليمان والترعة المردومة.

و لفت النائب أحمد مهني، في استعراضة لطلب الاحاطة إن شارع الترعة المردومة يتجاوز عرضها 70 متر وذو اتجاهين، لكن يصعب مرور السيارات بها، لعده أسباب في مقدمتها الرصيف المتهالك والزوايا المتعدده التي تخدم جميعة ما ولا يتعدي عدد الأفراد بكل منها في صلاه الجمعة 10 أفراد، وطالبنا عده مرات بإعادة الرصف لكن الاشكالية في التمويل. وشدد "مهني" علي أهمية إلغاء التكاتك التي تسير في الطريق من شارع مصطفي كامل وحتي القومية العربية دون حساب لأي أحد.

ولفت "مهني" أن محور المحمودية كان حلم طال انتظاره، لكنه يخدم بشكل كبير لمن يتجه نحو المعموره لكن وسط البلد لا ينوبه الا "جثتين" ثلاثه، الأمر الذي علق عليه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده أنه سبق وكان هناك خطأ تصميمي في كيرف أحد المحاور لدي النائب محمد الحسيني وتم حلها.

وقال "السجيني" إنه يقف كثيرا علي مسأله "الأرواح" تخيل لو حصل للمواطن شلل أو عجز ما، لأ اعرف صاحب القرار في هذا الشأن عارف ينام ازاي علي المخدة، الموضوع قد اثير في المجلس السابق وتصورنا أنه تم حله و أكد النائب محمد اسماعيل، أنه لن يحل يتم حل المشكله الا بالشوارع العريضة، مشددا علي أهمية وضع سلالم متحركة لكبار السن وذوي الاعاقة.