/679795/فاجري-لاكاي-يقود-هجوم-تشكيل-بيراميدز-ضد-الإسماعيلي-اليوم

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر

خط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر

أحداث مباراة بيراميدز ضد اهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

تشكيل بيراميدز ضد أهلي طرابلس:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر- دونجا- محمد حمدي- أحمد سامي

خط الوسط: إسلام عيسي – عبدالله السعيد- وليد الكرتي – إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي.