/679796/نبيلة-مكرم-مؤتمر-مصر-تستطيع-يأتى-فى-اطار-توجيهات-الدولة-لتوطين-الصناعة-فى-مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ان وزارة الهجرة المصرية تستعد لتنظيم النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة ان كل نسخة من نسخ مصر تستطيع تتامشى مع اهداف واستراتيجيات الدولة المصرية.

النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع:

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية على برنامج الخير يا مصر المذاع على قناة الاولى المصرية، ان فى اطار اهتمام القيادات السياسة للحكومة المصرية بتوطين الصناعة فى مصر، كان لا بد ان تكون النسخة السادسة بتتحدث عن الاستفادة من خبرائنا فى الخارج فى مجال الصناعة طبقا لتلك التوجيهات والاولويات.

واضافت ان تلك النسخة سوف تكون بالشراكة والتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة ومع شركاء اخرين داخل الحكومة المصرية واتحاد الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربى، بالأضافة الى الغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة.

جهود وزارة الهجرة فى تنظيم مؤتمر مصر تستطيع:

واكدت على جهود الوزارة فى تنظيم المؤتمر برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرة الى ان المؤتمر سوف ينعقد فى اواخر شهر مارس المقبل، مؤكدة على ان اللجنة المنظمة داخل وزارة الهجرة تعمل على تنظيم الجلسات والمشاركون فى تلك الجلسات ، مشيرة انه تلك الجلسات سوف تشمل جلسة عن الصناعة الخضراء فى ضوء استعداد الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

واشادت بجهود فريق العمل بوزارة الهجرة المصرية والأطراف المشاركة فى المؤتمر لبحثهم عن متخصيين و خبراء مصريين فى جلسة الصناعة الخضراء و جلسة وسائل النقل والمركبات والصناعات الطبية والصناعات التكنولوجيا وصناعات الثروة الصناعية الرابعة وصناعة المستقبل، واشادت بتوجيهات الرئيس بعمل ورشة عن الصناعة فى القارة الأفريقية.