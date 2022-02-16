/679798/أحمد-مهني-60-مليون-جنية-ل-رصف-شارعى-أحمد-أبو-سليمان-و-الترعة-المردومة

صرح النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، انه تمت الموافقة على الحصول على تمويل بقيمة ٦٠ مليون جنية لرصف شارعى أحمد أبو سليمان و الترعة المردومة، وذلك تلبيه لطلبات النواب احمد مهني، ومحمد إسماعيل و على الدسوقى و عمر الغنيمى، فى الحصول على اعتماد مالي بقيمة ٦٠ مليون جنية كتوصية لمناقشة طلبات الأحاطة التى تم مناقشتها بلجنة الأدارة المحلية اليوم بمجلس النواب بحضور السيد محافظ الإسكندرية و السادة التنفيذيين و ممثلى الوزارات المعنية و خاصا التخطيط .

دوت الخليج

محور المحمودية وشارع أبو سليمان

واضاف مهني، أنه قد تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف شارعى أحمد أبو سليمان و الترعة ا المردومة تيسيرا على المواطنين و الاستفادة من محور المحمودية .

و سوف يتم البدء فى الأعمال بداية من شهر يوليو العام الحالى و الانتهاء من أعمال الرصف قبل نهاية العام.

ويذكر أن احمد مهني، عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بطلب احاطة بشأن اعمال رصف اهم محورين كبيرين وهم شارع "ابو سليمان" و "ترعة المنتزه" حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة.

هذين المحورين بلا اعمال رصف، ويؤثر على أهداف محور المحمودية الجديد، ويؤثر على استثمارات المحور وخطته الجديدة فى تغيير الخريطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية بأكملها. هذه الشوارع أصبحت مأساة تهدد أمن المواطنين، ومرتع للقمامة وللباعة الجائلين.

كما أن الحالة المرورية مزدحمة للغاية وفوضي مرورية عارمة نتاج عدم رصف هذه الشوارع الهامة.