الرعاية الصحية: إجراء 9 عمليات تشوهات عظام أطفال بمستشفى الكرنك فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 9 عمليات تشوهات عظام أطفال مختلفة يتم إجراؤها لأول مرة، وذلك خلال 24 ساعة فقط بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه بالتزامن مع بدء تشغيل قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى الكرنك الدولى؛ تم مناظرة عدة حالات تشوهات عظام الأطفال بالعيادة، وبعد تقييم الحالات وتجهيزها تم دخولها العمليات، حيث أجريت 9 عمليات لإصلاح التشوهات لأطفال تراوحت أعمارهم ما بين 3 شهور إلى 12 سنة.

وأضافت الهيئة، أنه تنوعت العمليات ما بين رد خلع خلقى لمفصل الفخذ، حالتى إصلاح تشوه خارجى بعظام القدم، حالتين إصلاح تشوه بالطرفين السفليين نتيجة شلل دماغى، إصلاح تشوه خارجى بمفصل الركبة، إصلاح قدم مخلبية، إصلاح تشوه بالقدم نتيجة عيب خلقى بالنخاع الشوكى، إصلاح تشوه بالركبتين نتيجة مرض بلاونت.

وتابعت، أنه شارك فى إجراء العمليات نخبة من أمهر الأطباء تضم كل من أ.د. مصطفى بركة، استشارى جراحة عظام الأطفال ومدرس جراحة العظام بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة عظام الأطفال، د. وسام الإسلام، رئيس قسم العظام بمستشفى الكرنك الدولى، وأخصائيى العظام بالمستشفى "د. عمرو أحمد، د. أحمد أبوالقاسم، د. ديفيد فوزى، د. أوليفر يسرى، د. مصطفى أبو الحجاج، د. مجدى متواضع"، وأخصائيى التخدير بالمستشفى "د. محمود عبد الحارث، د. محمد الذوق"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز من المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولى، لافتا إلى أنه تضم الأقصر أكبر المستشفيات على مستوى الدولة، ومنها: مستشفى حورس التخصصى والأطفال التخصصى وإيزيس التخصصى والكرنك الدولى وغيرها من المجمعات الطبية الشمولية والمستشفيات المتخصصة، كما أنها تضم 59 مركز ووحدة طب أسرة.

وتابع السبكى، أنه تولى الدولة اهتماما كبيرا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا فى هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحى قوى وهو التأمين الصحى الشامل الذى أحدث تحول فى القطاع الطبى يضاهى أكبر نظم الصحة العالمية.