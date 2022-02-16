وزير المالية ناعيا المستشار سعيد مرعى: فقدنا نموذجا متفردا فى العطاء الوطنى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستشار سعيد مرعى، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا الذى وافته المنية صباح اليوم، قائلا: "فقدنا نموذجا متفردا فى العطاء الوطنى، ورمزا شامخا من رموز العدالة فى مصر، وقاضيا دستوريا جليلا، وعالما كبيرا أثرى بأحكامه القضاء الدستورى فى مصر والعالم العربى على مدار أكثر من 40 عاما".





وأكد وزير المالية، أن الفقيد الراحل كان محبا لوطنه، مخلصا فى أداء رسالته السامية، خلال مسيرة قضائية حافلة بالإخلاص والتفانى فى العمل، جعلته مثالا يحتذى به، على مدار التاريخ. كما أعرب الوزير عن خالص تعازيه ومواساته للهيئات والجهات القضائية، وأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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