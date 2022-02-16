النائب العام ينعى السيد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

ينعى النائب العام السيد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وافته المنية صباح اليوم، وأكد سيادته أن الفقيد كان أحد شيوخ القضاء المتميزين وقامة قضائية رفيعة وقدوة يحتذى بها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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