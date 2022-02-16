النائب العام ينعى المستشار سعيد مرعي

دينا الحسيني نعى المستشار حماده الصاوي النائب العام المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والذي وافته المنية صباح اليوم، وأكد النائب العام أن الفقيد كان أحد شيوخ القضاء المتميزين وقامة قضائية رفيعة وقدوة يحتذى بها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون

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