6 مارس.. وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق دورى مراكز الشباب فى نسخته التاسعة

أشرف صبحي: دوري مراكز الشباب واحداً من أهم آليات الدولة لنشر الممارسة الرياضية واكتشاف الموهوبين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق منافسات التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة 2021/2022، خلال السادس من مارس المقبل، مع تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وتسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدوري من خلال متابعة منافسات الدوري.



درع دورى مراكز الشباب

وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب، لافتاً إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي جميع القائمين على تنفيذ الدورى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات، مع ضرورة تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري المشاركين بالدوري ،علي أن تقوم كل مديرية بالتنسيق مع الوزارة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووفقاً للأكواد المرسلة، مشيراً أن تنفيذ الموسم الجديد من الدوري 2021/2022 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيراً أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وينطلق الدوري في كافة محافظات الجمهورية، وتقام مباريات المجموعة الأولي والثانية يومي الأحد والأربعاء ومباريات المجموعة الثالثة والرابعة يومي الاثنين والخميس، علي أن تبدأ التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة اعتبارا من 15حتى 25 فبراير الجاري للمحافظات التي يشارك بها أكثر 24 فريق، ويستثنى من التصفيات الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل على مستوى المحافظة بالنسخة الثامنة.

وعن نظام المسابقة تم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 24 فريق إلي أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي)، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة) ، ويتم ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلي السادس بكل مجموعة ،ويتم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 20 فريق من خلال اللجنة المنظمة للدوري بالوزارة ويقام بينهم أيضاً دوري كامل (ذهاب وعودة)وترتب تنازلياً حسب الأعداد الفعلية ، عقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

وتقام التصفيات النهائية بمشاركة 32 فريق بنظام خروج المغلوب، حيث تأهلت الفرق المشاركة بالتصفيات النهائية من خلال الفائز بالمركز الأول بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي إجراء قرعة لاختيار 5 فرق من الفرق الحاصلة علي المركز الثاني بالمحافظة لتشارك بذلك 32 فريق من محافظات الجمهورية.

وتتكون قائمة كل فريق من 30 لاعب و5 جهاز فني وإداري، حيث يتم تسجيل 20 لاعب مواليد(1/1/2000 إلي 31/12/2004) ،ويكونوا أعضاء بمركز الشباب ، كما أنه يتم تسجيل 10 لاعبين فقط فوق السن المذكور.