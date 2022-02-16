/679799/15-ألف-مشجع-في-مباراة-ذهاب-الهلال-السوداني-والأهلي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، بتواجد حضور جماهيري في مباراة الذهاب بدور أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد حضور جماهيري في مباراة الهلال السوداني والأهلي، 15 ألف مشجع، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال.

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني الجمعة القادمة في الساعة الثالثة مساء، على ملعب الهلال بالسودان، في لقاء الذهاب.

اسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم صافرة تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف الهلال السوداني الأهلي الجمعة المقبلة، في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد الهلال.

يتولي الدولي المغربي رضوان جيد، تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022.

غادرت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السودان؛ استعدادا لخوض مباراة الهلال ‏التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

تدريبات الأهلي قبل لقاء الهلال السوداني

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

فيما أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس، الثلاثاء، جاءت نتيجتها سلبية.

وقال رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد الشناوي سيؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني وأضاف أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وأن هناك تحسّنا في حالته.