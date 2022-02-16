«15 قطعة أرض لإنشاء مدارس»..برلماني: هيئة الابنية التعليمية والاوقاف نموذج يحتذي به في التنسيق الحكومي

/679800/15-قطعة-أرض-لإنشاء-مدارسبرلماني-هيئة-الابنية-التعليمية-والاوقاف-نموذج-يحتذي-به-في-التنسيق-الحكومي

قال علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب، إن هيئة الابنية التعليمة، وهيئة الاوقاف المصرية، نموذج يحتذي به في التنسيق الحكومي، وذلك بعد استبدال 15 قطعة أرض من الأوقاف لصالح بناء مدارس عليها ، فى عدد من المناطق المحرومة في مختلف محافظات الجمهورية .

دوت الخليج

هيئة الأبنية التعليمية

وأكد عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ، إن اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أحدث نقلة نوعية داخل هيئة الابنية التعليمية ، حيث اصبحنا نشاهد افتتاح عدد من المدارس الجديدة في مختلف المحافظات بصفة دورية خلال فترة لا تزيد عن شهر .

وأكد أن نجاح هيئة الابنية التعليمية في الحصول علي 15 قطعة أرض من هيئة الأوقاف مؤخرا ، بنظام الاستبدال وهو العدد الأكبر خلال الفترة الماضية ، يؤكد أن المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف يقدم تسهيلات كبيرة لصالح هيئة الابنية باعتبار أن ملف التعليم قضية أمن قومي مشيدا بالتخفيضات التي تمنحها هيئة الاوقاف لصالح انشاء المدارس عليها حيث تصل نسبة التخفيض الي 20%من سعر الارض .

وأشاد النائب علاء عبدالنبي ، باعلان رئيس هيئة الابنية التعليمية اللواء يسري الديب رئيس الابنية التعليمية ، عن قيام الهيئة حاليا ما بين العمل والانتهاء من تسليم 478 مشروع ، فيما يجري العمل حاليا في 121 مشروع كأولوية عاجلة لانشاء مدارس جديدة وتوسع في المحافظات المختلفة خاصة في القرى المحرومة من التعليم.

كما اوضح عبدالنبي ، ان محافظة الشرقية شهدت طفرة كبيرة في ملف انشاء المدارس بفضل الجهود الكبيرة من المهندس أحمد مرسي ، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ، الذي نجح في الانتهاء من أعمال الاستلام الإبتدائي لـ 19 مدرسة لإضافة 235 فصل مدرسي، منها 7 مدارس تم استلامها وتشغيلها بالفعل، و12 مدرسة سيتم افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وكذلك 29 مدرسة جاري العمل بها وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وكان رئيس هيئة الابنية أكد أنه تم تجهيز 40 مشروع من إجمالي الـ121 مشروعاً، وجاهزين للطرح، وجاري العمل على الانتهاء من بقية الـ121 مشروعا والبالغة 81 مشروعا ليتم جاهزيتهم للطرح خلال أسبوع.

كما اعلن المهندس احمد مرسي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، إنه جاري الانتهاء من إنشاء وتطوير 48 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، وأنه جاري إنشاء 24 مدرسة جديدة وإجراء أعمال توسعة لـ10 مدارس وتطوير وتوسعة 8 مدارس، وإحلال كلي لـ5 مدارس، وإحلال جزئي وتطوير مدرسة واحدة, منوهًا بأنه تم

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، إلى أنه جاري العمل بـ39 مدرسة قائمة بالفعل، إذ تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لـ9 مدارس ستدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وجاري العمل على إنهاء صيانة وتطوير المدارس الـ30 الأخرى مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.