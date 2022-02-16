فاركو يخطف فوزاً ثميناً من إنبي بالدوري الممتاز

/679802/فاركو-يخطف-فوزا-ثمينا-من-إنبي-بالدوري-الممتاز

حقق نادي فاركو الفوز على إنبي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فاركو من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة والستون من عمر اللقاء، عن طريق أحمد مودي، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

بهذا الفوز يرفع فاركو رصيده إلى النقطة الـ 15، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد انبي عند النقطة الـ 10 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل فاركو لمواجه انبي

في حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد مودي –رامي صبري –عبدالله بكري

في خط الوسط: جابر كامل – محمود حمادة –محمود عماد –وليد علي – جيفرسون

في خط الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال

تشكيل انبي لمواجهة فاركو

في حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

في خط الدفاع: إبراهيم يحيي- إبراهيم القاضي – مروان دوواد

في خط الوسط: مصطفي شلبي – صلاح ريكو – محمد إسماعيل –أحمد العجوز

في خط الهجوم: جرجيس مجدي – جون إيبوكا

فاركو ضد إنبي بكأس الرابطة

حقق إنبي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 2/0 على ملعب "الاسكندرية"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس الرابطة المصرية.

وأستطاع إنبي أن يحسم اللقاء لصالحه، بعدما قدموا لاعبوه أداء قوي، بينما حاول فاركو تهديد مرمى الفريق البترولي عن طريق الهجمات المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وأفتتح عبد الرحمن عماد الأهداف في الدقيقة 22، ثم عزز جون إيبوكا بالهدف الثاني في الدقيقة 56، ليكون ذلك هدف التأهل لإنبي.

وبتلك النتيجة يتأهل إنبي للدور القادم من كأس الرابطة المصرية كأحسن مركز ثاني، متفوقاً على الاتحاد السكندري بفارق الأهداف.