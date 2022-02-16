/679803/بالصور-استعدادات-الأهلي-للمؤتمر-الصحفي-اليوم

يعقد النادي الأهلي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأعضاء مجلس إدارة النادي والعديد من مديري القطاعات المعنية وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتسويق عضوية الأهلي في الفروع الأربعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غادرت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السودان؛ استعدادا لخوض مباراة الهلال ‏التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

تدريبات الأهلي قبل لقاء الهلال السوداني

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

فيما أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس، الثلاثاء، جاءت نتيجتها سلبية.

وقال رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد الشناوي سيؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني وأضاف أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وأن هناك تحسّنا في حالته.