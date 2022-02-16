المهن الموسيقية تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن إنكار عمر كمال إسائته لـ هاني شاكر

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/679811/المهن-الموسيقية-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بشأن-إنكار-عمر-كمال-إسائته-لـ-هاني-شاكر

05:34 م - الأربعاء 16 فبراير 2022

دوت الخليج يرصد بنود بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن أزمة مطرب المهرجانات عمر كمال.

وورد في البيان الآتي: "عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذى احتوى على ألفاظ و أهان فيه الرموز، لا يعفيه من المسؤوليه لأنه أقدم على الفعل وعندما لم يأتي الحذف بثمارًا إيجابيه معه، قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد فى الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ".

وتابع: "وهذه محاولات مغايره للحقيقه ومحاوله فاشله لتبرأه نفسه وتضليل الرأى العام بأستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، واخيرا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات اهانه الرموز الفنيه الكبير فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام".

هكذا علق طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابه الموسيقيين الذى أكد أن النقابه اتخذت الاجراء القانونى حيال عمر كمال بالايقاف والتحويل للتحقيق بتهمه. استخدام الألفاظ واهانه الرموز الفنيه الكبيره. فى فيديو.لايف تم نشره على حسابه الشخصى. على التواصل الاجتماعى. وعن اتهام حمو بيكا النقابه بوجود فساد قال. ان سياسه الفنان هانى شاكر امير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقيه واضحه. ومعلنه. ضد الفساد. وطالب. من حمو بيكا. ان كان لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات. يتقدم بها فورا إلى النيابه العامه. و سوف يكون أول المصطفين. مع بلاغه ضد الفساد الفنان هانى شاكر. نقيب الموسيقيين وأوضح مرتضى. ان. هذا. لا يعد اجازه أو تصريح من النقابه لحمو بيكا بالغناء. لانه سبق وأن تقدم. للاختبار بالنقابه. ورسب امام لجنه من كبار رجال الموسيقى والغناء فى مصر. وفى النهايه أكد أن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومجلس إدارته. اعلن شعار. لا للتراجع عن حمايه المهنه والمجتمع من حاله الاسفاف والتردى التى تفشت مؤخرا