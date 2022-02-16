السفير المصرى فى صوفيا يلتقى نائبة وزير الخارجية البلغارية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء استعراض كيفية تنشيط أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة والطاقة والنقل الجوى والثقافة والعلوم والتعليم، وقد أبرزت نائبة وزيرة الخارجية تقدير القيادة السياسية البلغارية لدور مصر المحورى فى القارة الإفريقية، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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