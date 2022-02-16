جامعة الفيوم تمحو أمية أكثر من 5800 مواطن خلال عام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، إن محور الأمية وتعليم الكبار أحد المرتكزات الأساسية للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وأحد المتطلبات الأساسية التى اتجهت إليها جامعة الفيوم.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى، بحضور رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعى، وأشرف الغندقلى، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورجب إمبابى، مدير عام فرع الهيئة بمحافظة الفيوم.

وأشار حتاته إلى أن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم بين جميع المؤسسات المشاركة، بنسبة 43%، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة الفيوم قامت بمحو أمية عدد (5848) دراسًا من أبناء محافظة الفيوم، ومصرنا الحبيبة فى خلال عام من انطلاق فعالية المشروع، وتوقيع البروتوكول منذ 18 نوفمبر 2020 وحتى أكتوبر 2021.

بدورها، أشارت آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعى، إلى أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، كما اقترحت مشاركة كليات الجامعة التى ليس بها تدريب ميدانى فى محو الأمية كمتطلب تخرج، وذلك اعتبارًا من العام الجامعى 2022-2023.