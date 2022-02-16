تقديرا له على مسيرته الدولية مع المنتخب .. تكريم عبد الله السعيد قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

قامت إدارة نادي بيراميدز بتكريم قائد الفريق السماوي عبد الله السعيد، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، تقديرا له على مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وأعلن السعيد اعتزاله اللعب الدولي مؤخرا بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، لينهي مسيرة دولية رائعة بدأت منذ عام ٢٠٠٨، ونجح خلالها في مساعدة المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عاما، والوصول مرتين لنهائي كأس أفريقيا في نسختي ٢٠١٧ و٢٠٢١ بالجابون والكاميرون.

وقدم ممدوح عيد درع نادي بيراميدز لعبد الله السعيد تقديرا له على مسيرته الدولية الرائعة مع المنتخب متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة مع نادي بيراميدز وأن يساعد الفريق في التتويج بالبطولات خلال الموسم الجاري، كونه قائد الفريق، وأحد أهم لاعبيه.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد نقطتين، ويبحث الدراويش عن العودة إلى سكة الانتصارات، لذلك سيحضر للقاء بكل قوة لمحاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم، لتحقيق أول انتصار له في البطولة، والهروب من القاع بشكل تدريجي.

يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: "عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وكارميلوا ألجازنزا في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم".

ويجلس علي مقاعد البدلاء أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر وعمرو الحلواني وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي ووجيه عبد الحكيم، بينما خرج من القائمة شادي ماهر ومحمد بن خماسة.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر، وخط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، وخط الهجوم: فاجري لاكاي"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر".