في عرضه العالمي الأول.. فيلم «2 طلعت حرب» بمسابقة مهرجان الأقصر للسينما

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أُقيم اليوم الموافق 16 فبراير لعام 2022 مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر المتخصص في السينما الإفريقية، والذي يقام الآن بأحد فنادق القاهرة، وقد حرص على التواجد الفنان محمود حميدة والفنان حسين فهمي وعدد آخر من الفنانين والمخرجين.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر المتخصص في السينما الإفريقية.

محمود حميدة الرئيس الشرفي

شارك اليوم في المؤتمر الصحفي المقام للدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر المتخصص في السينما الإفريقية كلًا من الفنان محمود حميدة الذي يعد الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان محمود اسماعيل، والفنان حسين فهمي، وصبري فواز، كما حضر المخرج مجدي أحمد علي، الذي يشارك فيلم من إخراجه في المسابقة الرسمية للمهرجان في عرضه العالمي الأول، وهو فيلم 2 طلعت حرب.

الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر

وكان قد ناقش وترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري الاجتماع الموسع لمناقشة الإستعدادات الخاصة بإنعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي سيتم عقده خلال الفترة بين 4 حتى 10 مارس لنفس العام.

كما شارك في هذا الاجتماع رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، كما حذر العديد من المسؤلين من التضامن الاجتماعي، والثقافة، والمرور، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، والإسعاف، والسياحة، والآثار، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والكهرباء، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من مسئولي الفنادق السياحية.

خطة عمل الدورة الحادية عشر من المهرجان

وقد استعرض المشاركون خطة عمل الدورة الحادية عشر من المهرجان، كما استعرضوا فعالياته، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين جميع الجهات المتخصصة التي تضمن النجاح الباهر للمهرجان.

وأشار رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر في يوم 4 مارس المقبل، وأن دورة المهرجان هذا العام سيتم إهدائها إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم : والنجمة المصرية الراحلة هدي سلطان، والنجم الراحل محمود مرسي، والمخرج الراحل محمد اسماعيل رائد السينما المغربية، كما سيكرم المهرجان في تلك الدورة الفنان الكبير حسين فهمي، والمخرجة أبولين تراوري وهي من بوركينا فاسو، كما سيتم تكريم الفنان المصري عمرو سعد، وقد أوضح السيناريست سيد فؤاد أن تلك الدورة ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل “جبريل مامبيتي”.