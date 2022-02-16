محافظ دمياط تُكرم ١٠٠ طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

/679815/محافظ-دمياط-تكرم-١٠٠-طالب-وطالبة-من-حفظة-القرآن-الكريم

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، في حفل تكريم ١٠٠ طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وكان فى استقبالها الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

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استهلت المحافظ الزيارة، بافتتاح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية، حيث تفقدت أروقته، وأشادت بما يضمه من وسائل تعزز اللرتقاء بالمنظومة التعليمية، كما شاهدت عرضًا قدمه أبناء الروضة.

وخلال تكريمها لحفظة كتاب الله، تقدمت منال عوض بالتهنئة لهم على ما أنعم الله به عليهم، معربة عن أصدق أمنياتها لأبنائها وبناتها بدوام التوفيق والسداد، كما دعتهم إلى ضرورة التحلي بالآداب والتعاليم التي يدعو إليها القرآن.

التحية إلى إدارة الأزهر الشريف وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد كبير مع أبنائهم

ووجهت محافظ دمياط، التحية إلى إدارة الأزهر الشريف وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد كبير مع أبنائهم، ليصبحوا خير مثال لأبناء مصر، كما توجهت بتحية اعزاز وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معربة عن تقديرها للدور الذى يقوم به الأزهر باعتباره منارة العلم والعلماء ومنبر الفكر الوطنى المستنير.

تكريم محافظ دمياط لحفظة القرآن الكريم

وأكد الدكتور أسامة العبد أن تكريم محافظ دمياط لحفظة القرآن الكريم يُعد أكبر مثال لوحدة وتكاتف المصريين، مؤكدًا حرصها الدؤوب على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة، ودفع عجلة التنمية على أرض دمياط، كما قدم التحية لأهل القرآن و قيادات الأزهر الشريف. وتسلمت المحافظ درعًا تذكاريًا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، الذى أعرب عن تقديره لدعمها هذا الحفل وحرصها على تكريم حفظة القرآن الكريم.