/679816/محمود-حميدة-يطالب-بتوفير-داعم-رئيسي-لمهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية

أقيم اليوم، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 11، بحضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والقيصر محمود اسماعيل، والفنان حسين فهمي، وصبري فواز، والمخرح مجدي أحمد علي.

دوت الخليج يرصد طلب الفنان محمود حميدة الخاص بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

محمود حميدة يفتتح مؤتمر مهرجان الأقصر

وافتتح الفنان محمود حميدة المؤتمر بكلمته قائلًا: "سعيد جدًا بمهرجان الأقصر، لأني أؤمن بأهميته والذي يلاقي صعوبات شديدة، وعدم تفهم كافة الأطراف التي يتعامل معها بأهميته، وأرجو من كل من يدعم هذا المهرجان أن يتغير مفهومهم تجاهه، وهو أن يكون كل الأطراف كسابنة وليس من منظور التكافل الاجتماعي".

وأضاف: "ولابد أن يكون للمهرجان داعم رئيسي بعقد لا يقل عن ٢٠ سنة، وهنا أشير إلى أهمية المهرجان في القارة الإفريقية، فأرجو من جميع المتعاونين في المهرجان أن ينظروا إلى أهميته الحقيقة ونحن في البلد نعمل على التنمية".

محمود حميدة يتألق في مسلسل نقل عام

على الصعيد الآخر، تألق الفنان الكبير محمود حميدة مؤخرًا في مسلسل «نقل عام»، والتي تدور أحداثه حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى.

ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل.

أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل «نقل عام» بطولة نخبة من النجوم أبرزهم سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة، والعمل من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كان المهرجان قد أطلق منذ فترة قصيرة بوستره الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول أهمية و جماليات مواقع التصوير.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.