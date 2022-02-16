رسمياً.. تعيين أحمد مرتضى منصور متحدث رسمي لنادي الزمالك

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تعين أحمد مرتضى، متحدث رسمي للنادي، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بمقعد فوق السن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد أحمد رمتضى منصور، في مجلس إدارة نادي الزمالك، على مقعد عضوية فوق السن، بعد منافسة قوية في الإنتخابات الماضية للنادي في الحادي عشر من فبراير الجاري.

تواجد عمرو الدرديري على منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في الفترة السابقة، بعد أن تمت إقالته من قبل مرتضى منصور ومجلس الإدارة السابق بعد عودته من الإقاف.

تصريحات أيمن يونس عن خسارة الزمالك أمام سموحة

قال أيمن يونس في الاستوديو التحليلي لمبارة الزمالك وسموحة، مع الإعلامي سيف زاهر، : "سبب خسارة اليوم كارتيرون ولا يوجد أحد أخر يتحملها ولا لاعب وإدارة".

وواصل: "كلام كارتيرون في المؤتمر الصحفي غير الموجود في الملعب".

وزاد: "كارتيرون المفترض انه يضع خطه كويسة، واللاعبين ليس عليهم حرج في مباراة اليوم".

وأضاف: "إدارة النادي لازم تحسم موقفهم مع كارتيرون وتتكلم معاه".

لاعبي الزمالك على المستوى الإفريقي

وأكمل: "الزمالك معاه أفضل لاعبي إفريقيا، ولازم ينافس على كل بطولة يشارك فيها، تتعادل مع بترو أتليتيكو وتخسر من سموحة دا كوارث بالنسبة للزمالك".

وأردف: "كان لازم يبدأ النهارده بالأساسيين بعد كده يشارك بالبدلاء مش العكس".

واختتم: "الماتشين الجايين للزمالك في إفريقيا بيمثلوه في القارة، ولازم كارتيرون يركز مع الفريق وميشغلش باله بالإدارة".

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.