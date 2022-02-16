/679819/رئيس-هيئة-السد-العالي-يستعرض-لوفد-برلمانى-تاريخ-إنشاء-السد-ورمز-الصداقة-المصرية-السوفيتية

استعرض المهندس أشرف المحمدي محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، فيلم تسجيلي عن تاريخ إنشاء السد العالي وخزان أسوان، وذلك خلال تفقد وفد برلمانى من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحيرة ناصر خلال زيارته لمحافظة أسوان.

دوت الخليج

زيارة وفد زراعة النواب لمحافظة أسوان وتفقد رمز الصداقة المصري السوفيتي

كما استعرض المحمدى، رمز الصداقة المصرية السوفيتية، لوفد أعضاء مجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان حاليا للوقوف على ما يحرى فى المحافظة من مشروعات ومتابعة ملف الزراعة والصيد وكل ما يتعلق بالزراعة والرى.

وقال حجازى، إنه لإنشاء النصب تم طرح مسابقة بين المهندسين المعماريين والشركات الخاصة بالتنفيذ المعماري وذلك لرمز يجسد روح التعاون بين البلدين مصر والاتحاد السوفيتي في إنشاء السد العالي بعد إكتمال بنائه عام 1964.

وتابع:" صمم المهندس المعماري الروسي يوري أومليتر شينكو، نصب الصداقة المصرية الروسية الذي تم بناؤه في عام 1967 على شكل زهرة اللوتس المفتوحة والمكونة من 5 وريقات".

ومن جانبه، تسائل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لتوجيهها للارضى المستصحلة حديثا وخاصة منطقة توشكى فيما يخص أسوان على سبيل المثال.

وعلق حجازى، أن هناك آليات حديثة جدل للتعامل فى هذا الصدد، والسد يحظى باهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية .

والتقط أعضاء وفد مجلس النواب الصور التذكارية امام رمز الصداقة مع المسئولين من المحافظة وممثلى الهيئات الحكومية.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.