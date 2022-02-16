/679821/الفقي--يترأس-اجتماع-المجلس-التنفيذي-لمحافظة-سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب محمود أبو الخير، والنائب نور أبو ستيت، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، ومن أهمها عرض موقف طريق المزالوة/ سوهاج، وموقف وحدة مرور جهينة، ووحدة مرور طما عقب الانتهاء منهما وكيفية تعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين من خلال دعمها بالموارد البشرية اللازمة .

رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف إزالة نواتج وتراكمات التطهير على الترع والمصارف بالوحدات المحلية المختلفة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية والري لإزالة النواتج خاصة بالكتل السكنية، وعدم إلقاء نواتج الري على الطرق الرئيسية، ومسح الطرق بالمعدات اللازمة ورفع المخلفات أولا بأول .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف التقنين، حيث وجه " الفقي " بسرعة العمل على الانتهاء كافة العقود خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين .

القيادات التنفيذية

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية ومنحهم شهادات التكريم وهم " المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، واللواء مهندس محمد مصطفى جرانة رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد تسلمها عنه مدير تعمير سوهاج، كما كرم المهندس عاطف عبد العزيز سعيد مدير عام منطقة تعمير سوهاج، والمهندس علاء عبد الرازق إبراهيم، والمهندس محمد محمود سيد، مديري المشروعات والتنفيذ بتعمير سوهاج، وكلا من حسناء عبد الحليم عبد الرحمن، مدير إدارة الاتصال السياسي بمكتب الوزير المحافظ، وعبير السيد أحمد وكيل الإدارة، وكذلك السيد عبد العليم التهامي رئيس وحدة تقنين أراضي الدولة، ومحمد سيد عبد العزيز نائب رئيس الوحدة بمكتب الوزير المحافظ، ومحمود علي عبد الحليم مسئول التقنين بالوحدة المحلية بالمراغة، كما وجه المحافظ الشكر لجهاز تعمير جنوب الصعيد، وجميع المكرمين نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .