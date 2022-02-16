/679825/سميرة-سعيد-تطرح-أحدث-أغانيها-بعنوان-ما-استريحتش

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها السادسة من ألبوم “إنسان آلي” على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية الأخرى، ومحطات الراديو وتسمى الأغنية "ما استريحتش"، وكانت قد قررت عدم طرح كل أغاني الألبوم في آن واحد وفضلت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة المدى.

دوت الخليج يرصد لكم طرح الديفا سميرة سعيد أغنيتها السادسة من ألبومها الجديد “إنسان آلي”.

أغنية "ما استريحتش"

أغنية "ما استريحتش” من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى، وقد أخرجها نضال هانى، وهي من إنتاج شركة سميرة سعيد “SS production”، ومن وتوزيع شركة “Digital Sound”.

وقد أعلنت عن طرحها على جميع المنصات الموسيقية، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت: “ما استريحتش معاه ولا شفت وياه يوم عدل.. سادس أغنيات ألبوم "إنسان آلي".

أغنية “الوقت الحلو”

وفي سياق متصل، قد نشرت الديفا سميرة سعيد أغنيتة “الوقت الحلو”، وذلك يوم 27 يناير الماضي، عن طريق صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت سبق وأعلنت عن موعد صدورها أيضًا من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر أمير محروس، كما قد شاركت الديفا مع مؤسسة أولادنا في تقديم أغنية "جهاز تسجيل" ضمن فاعاليات الملتقى رقم 5 التابع للمؤسسة.

سميرة سعيد والمايسترو محمد عرام

ومن الجدير بالذكر، أن كانت اليفا سميرة سعيد على مسرة النافورة تقوم بإحياء حفل في الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، وقد قامت بتقديم باقة متنوعة من أغانيها منها القيدم والجديد، ومنها: أغنية هوا هوا، أغنية سوبر مان، أغنية آه بحبك وأغنية لعلمك أنت، وبعدها تفاجئ الجمهور بالديفا سميرة سعيد تتوقف عن الغناء وتنتقد المايسترو وتقول له:"مش دا اللي اتفقنا عليه، انت بدأت من نقطة تانية"، حيث غير المايسترو المقامات الموسيقية مما أربك الديفا سميرة سعيد على المسرح، وجعلها تنزل من على المسرح في غضب كبير وتغادره.