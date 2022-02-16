«بحبه وهو نفس الشئ».. جليلة المغربية تثير الجدل حول علاقتها بـ تامر حسني

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أثارت الفنانة والبلوجر المغربية جليلة الجدل من جديد حول علاقتها بنجم الجيل، الفنان تامر حسني، لتتصدر بذلك محركات البحث وتُحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة المغربية جليلة حول علاقتها بالفنان تامر حسني.

جليلة المغربية تكشف عن استمرار حبها لتامر حسني

أكدت جليلة على أنها لازالت واقعة في غرام تامر حسني، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين: "أرجوكم أرحموني.. في تفاصيل أنا ما أقدر اتكلم عنها ولا أقدر أصرح عنها احترامًا للطرف الثاني لأني أنا لحد هالثانية بحبه وأموت عليه وهو نفس الشئ".

جليلة تتهم تامر حسني بأذيتها

وتابعت: "كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة هو، وهو عارف هذا الكلام والناس كلها عارفين.. أنا لا خرابة بيوت ولا جيا أفرق بينه وبين أولاده ولا مرأته وأسرته".

واستطرت جليلة: "هو كان 4 سنين برا حياتي وركزت وقتهم في شغلي ومدخلتش حد حياتي لأنه من سابع المستحيلات وهو كان بيسأل من ورايا".

جليلة تطالب الجمهور بالتوقف عن مهاجمتها

واختتمت حديثها باكية: "هو عرفني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع ولا واطية، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني من هذا الكلام".

وهكذا دائمًا ما تعود جليلة لإدخال الشك والشوائب بعلاقة الفنان تامر حسني بزوجته بسمة بوسيل التي تكون من نفس أصول جليلة.

السيرة الذاتية لجليلة المغربية

جدير بالذكر أن جليلة مغنية من أصول مغربيةواسمها بالكامل هو جليلة حمليل، كما أنها تبلغ من العمر 35 عامًا.

ولدت الفنانة المغربية جليلة يوم 16 يوليو من العام 1985 في مدينة تطوان فى المغرب و تخرجت في جامعة تطوان.

بدأت جليلة مشوارها الفني عام 2000، أما انطلاقتها الفنية فكانت بأغنية «أذوب» التي أحدثت ضجة عارمة حين طرحها.