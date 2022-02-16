محافظ قنا: إنهاء مشروعات البنية التحتية بمدينة الأمل الجديدة فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن الأعمال بمشروعات البنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل الجديدة بنجع حمادى تجرى على قدم وساق؛ بهدف الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ واستشاريين المشروع ومدير إدارة التخطيط العمرانى وممثلى شركة مياه الشرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والسكان والاتصالات.

وناقش الداودى الموقف التنفيذى لأعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع الأتربة، مستعرضا التصور المقترح لمرفق مياه الشرب والرى بمدينة الأمل والذى يتكون من محطة لتنقية المياه ومأخذ مياه للمحطة على النيل وخط طرد المياه العكرة وشبكة مياه الشرب والرى، بالإضافة إلى مرفق الصرف الصحى والذى يتكون من شبكات انحدار ومحطة معالجة وخطوط طرد وخط السيب.

يذكر أن مدينة الأمل الجديدة بنجع حمادى مقامة على مساحة 1539 فدانا، وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لها وهى مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240 مترا مربعا للقطعة، فضلا عن مناطق للخدمات (التعليمية - الصحية - إدارية - اجتماعية - ثقافية - رياضية - أمنية - بريدية - محطات وقود - مسطحات خضراء) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.