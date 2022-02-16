رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى فى الدقهلية برقم الجلوس 2022

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية للعام الدراسى 2021/ 2022، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 89.4% وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 92.7%.





نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022 الدقهلية يذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 121 ألفا و876 طالبا وطالبة، بالصف الثالث الإعدادى "الشهادة الإعدادية" بمحافظة الدقهلية، أدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى الدقهلية من هنا وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة منتصف العام للعام الدراسى 2021 /2022، تنتهى فى 17 فبراير 2022، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير الجارى ويستمر حتى 9 يونيو 2022. نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022 الدقهلية وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد فى 7 مايو 2022.

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